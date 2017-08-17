ضبط 699 مخالفة مرورية في حملة أمنية بسوهاج
ضبط 699 مخالفة مرورية في حملة أمنية بسوهاج
01:17 م الخميس 17 أغسطس 2017
سوهاج – عمار عبدالواحد:
نفذت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، اليوم الخميس، حملات مرورية مكبرة بدائرة المديرية لتحقيق الانضباط المروري بالطرق العامة والرئيسية لفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين.
وأسفرت الجهود عن ضبط 699 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين عدم استخدام حزام الأمان، واستخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، والرادار، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وسحب تراخيص وحجز دراجات بخارية، وحجز سيارات، وتصالح، وذلك بالطرق الإقليمية والسريعة.
حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.
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