بالأسماء.. الشرطة تكثف البحث عن الهاربين من مركز شرطة الوقف بقنا
بالأسماء.. الشرطة تكثف البحث عن الهاربين من مركز شرطة الوقف بقنا
01:09 م الخميس 17 أغسطس 2017
قنا - عبدالرحمن القرشي:
حصل "مصراوي" على قائمة بأسماء المتهمين الخمسة، الذين تمكنوا من الهروب صباح اليوم الخميس، من مركز شرطة الوقف بشمال قنا.
والمتهمون الهاربون هم: "محمد حفني محمود - أبو المجد حفني محمود - ناجح محمود ياسين"، وجريمتهم خطف أشخاص مقابل فديات مالية.
بالإضافة إلى "عبدالله محمود - إسماعيل محمد"، وجريمتهما الاتجار في المواد المخدرة.
ورصدت "مصراوي" من أمام مركز شرطة الوقف، وصول مفتش الأمن العام لجنوب الصعيد للإشراف على عملية التحقيقات بمشاركة اللواء علاء، مدير أمن قنا، حوال كواليس واقعة هروب المتهمين 5 من غرفة احتجار مركز شرطة الوقف عقب ثقب النافذة.
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