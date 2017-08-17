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مصاب في " أحداث البحر الأعظم": النور قطع خلال المسيرة وسمعت صوت سلاح غريب

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مصراوي Masrawy

مصاب في " أحداث البحر الأعظم": النور قطع خلال المسيرة وسمعت صوت سلاح غريب

01:08 م الخميس 17 أغسطس 2017

مصاب في

كتب - عمرو علي:
أكد يوسف شعبان، أحد الشهود في قضية "أحداث البحر الأعظم"، إنه شاهد مسيرة تتكون من المئات يحملون رايات سوداء مكتوب عليها "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، عقب صلاة المغرب يوم 6 رمضان 2013، أعلى كوبري الجيزة، مضيفاً أنه بعد ربع ساعة من تجول المسيرة بدأ ضرب النار، وحدثت حالة هلع وذعر كبيرة للجميع، وأصيب بطلق ناري، لافتا ''تقريبا محدش نجي من الاصابات''.

وأضاف الشاهد ''النور كان قاطع والليزر كان بيحدد الضحايا، وسمعت صوت سلاح غريب عمري ما سمعته يمكن يكون آلي''، موضحا خلو الميدان من الأجهزة الأمنية.

جاء ذلك خلال جلسة استماع محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، لأقوال شهود الاثبات في إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و13 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بقضية "أحداث البحر الأعظم".

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين قيامهم بارتكاب جرائم عديدة، منها: التجمهر والإرهاب والشروع في القتل واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.

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