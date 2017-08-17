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عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج

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مصراوي Masrawy

عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج

01:07 م الخميس 17 أغسطس 2017

عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج

ارشيفيه

سوهاج – عمار عبدالواحد:

عادت من جديد حركة القطارات، اليوم الخميس، إلى طبيعتها بمحافظة سوهاج بعد توقفها لمدة ساعة و10 دقائق بسبب عطل ميكانيكي بجرار قطار VIP بمحطة سكة حديد سلامون، التابعة لمركز طما شمال المحافظة.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إخطاراً من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد سلامون "محطة فرعية" دائرة المركز بتعطل القطار رقم 980 VIP " القاهرة – أسوان".

وتبين حدوث عطل ميكانيكي بجرار القطار المشار إليه بداخل المحطة، وقام مسئولو هيئة السكة الحديد بإصلاح العطل واستأنف القطار سيره متجاوزًا لمدة ساعة و 10 دقائق.

ولم ينتج عن ذلك أي تجاوزات أخري بحركة سير القطارات، وجرى إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3442 إداري المركز لسنة 2017.

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