كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

كشفت مباحث سوهاج بإشراف اللواء خالد الشاذلي، اليوم الخميس، حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية متفرقة في الجسم، واتهام شقيقها لشخصين اثنين من أبناء عمومتها بإحداث إصابتها بسبب خلافات الجيرة بناحية قرية قاو عيسى دائرة مركز طما، شمال المحافظة.

وتلقى مأمور مركز شرطة طما، إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "منى. ع. ح" 17 عامًا، طالبة، وتقيم بناحية قاو عيسي دائرة المركز مصابة بطلق ناري في الفخذ الأيمن وآخر أسفل الركبة اليمنى، وتم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي.

وأسفرت التحريات عن عدم صحة ما جاء بأقوال شقيقها لوجود خلافات سابقة بينهما، وكشفت عن أن مرتكب الواقعة "مختار. ا. م" 20 عامًا، طالب، نجل خالة المصابة، ويقيم بذات الناحية حال قيامه بإجراء النظافة لسلاح ناري عبارة عن فرد روسي صناعة محلية خرجت منه طلقة بطريق الخطأ أحدثت إصابة المذكورة أثناء تواجده بمسكنها.

وألقى ضباط وحدة مباحث مركز طما، القبض على المتهم المذكور والسلاح المستخدم "فرد روسي صناعة محلية"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 6 أحوال المركز.