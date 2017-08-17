حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس
حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس
12:59 م الخميس 17 أغسطس 2017
السويس - حسام الدين أحمد:
قررت نيابة فيصل والجناين في السويس، حبس مسجل خطر سرقات 4 أيام بتهمة سرقة مبلغ مالي من مواطن، بالإكراه تحت تهديد السلاح، وحيازة سلاح بدون ترخيص بغرض ترويع ضحاياه.
وتلقى اللواء محمد جاد محمد جاد، مدير أمن السويس إخطارًا من مأمور قسم فيصل، يفيد بإبلاغ " بيشوي جرجس" موظف، بسرقة مبلغ مالي 64 ألف جنيه كانت بحيازته بعد سرقته بالإكراه على يد مسجل خطر سرقات.
وشكل العميد محمود عيد رئيس إدارة البحث الجنائي، فريق بحث قادة المقدم محجوب قاسم، رئيس مباحث فيصل، وتوصلت التحريات إلى شخصية المتهم "محمد. ح" وإعداد كمين له.
وتم ضبط المتهم وبحيازته بندقية خرطوش، غير مرخصة، والمبلغ المالي الذي سرقه من المجني عليه، وبالعرض القانوني تعرف على المتهم الذي أقر بواقعة السرقة.
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