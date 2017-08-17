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العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا

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مصراوي Masrawy

العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا

12:58 م الخميس 17 أغسطس 2017

العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا

ارشيفيه

المنيا ــ ريمون الراوي:عثرت الأجهزة الأمنية بالمنيا على جثة طفل أسفل كوبري الاخصاص بالمنيا.وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، يفيد بعثور مباحث بندر المنيا برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا، على جثة طفل أسفل كوبري الاخصاص بالمنيا، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة.وانتدبت النيابة العامة الدكتور هاني اسحق شحاتة، مفتش صحة بندر المنيا، لتوقيع الكشف الطبي على الجثة و بيان ما بها من إصابات وعما إذا كانت توجد ثمة شبهة جنائية طبية في الوفاة من عدمه.وبمناظرة الجثة تبين أن الطفل ذكر حديث الولادة ووزنه أقل من الطبيعي ما يقارب 2 كيلو و150 جرامًا ويوجد مشبك "سرة"، ما يعطي مؤشرًا أن عمر الطفل أقل من أسبوع، وكذا وجود كانيولا بالذراع الأيمن، ما يشير إلى أن الطفل كان يتلقى علاجًا، ربما في إحدى حضانات المبتسرين قبيل وفاته.وتبين أيضًا وجود كدمات رضية بالوجه، ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة والجثة تحت تصرفات النيابة العامة بمشرحة مستشفى المنيا العام.وتحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة بندر المنيا التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد مجدي مدير النيابة العامة.

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