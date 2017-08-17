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تخليدا لذكراه.. مطرانية المنيا تنظم قداسا على روح الأنبا "كيرلس" أسقف ميلانو

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مصراوي Masrawy

تخليدا لذكراه.. مطرانية المنيا تنظم قداسا على روح الأنبا "كيرلس" أسقف ميلانو

12:55 م الخميس 17 أغسطس 2017

الأنبا كيرلس مطران ميلانو

المنيا ــ ريمون الراوي:

أقامت مطرانية المنيا للأقباط الأرثوذكس، صباح اليوم الخميس، قداسًا على روح الراحل الأنبا "كيرلس" مطران ميلانو، ترأس القداس الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا.

وقال الأنبا مكاريوس، إن القداس يأتي تخليداً لذكر الأنبا كيرلس العطرة التي تركها في المنيا، قبل أن يكون معكم أسقفًا للمنيا، حيث خدم الأنبا كيرلس مع المطران الأنبا أرسانيوس في تسعينيات القرن الماضي لسنوات عديدة في الإيبارشية.

وحرصت عدد من الكنائس الأرثوذكسية بالمنيا، على ذكر الأنبا كيرلس، مطران ميلانو بإيطاليا، والنائب البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قارة أوروبا، خلال القداس الإلهي اليوم الخميس، في الجزء الخاص بصلوات "الترحيم" خلال القداس الإلهي، وذلك بالتزامن مع إقامة صلاة الجناز في ميلانو بإيطاليا برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني ولفيف من المطارنة والأساقفة.

وأضاف مصدر كنسي رفيع المستوى، بمطرانية المنيا للأقباط الأرثوذكس، أن الأسقف الراحل الأنبا كيرلس سبق له الخدمة كراهب قس ثم كأسقف في محافظة المنيا، في التسعينيات من القرن الماضي، وكنت خدمته كلها حيوية وبركة ومشهودة له من الجميع المسلمين والأقباط.

وولد الأسقف الراحل بمحافظة سوهاج في 15 أكتوبر 1952، وحصل على بكالوريوس الهندسة عام 1977، و ترهب بدير البراموس في صحراء وادي النطرون، و نال درجة القسيسية في 27 فبراير 1980، ثم تمت ترقيته لدرجة القمصية في 25 مايو 1981.

وانتدب لخدمة الشباب والقرية بالكنائس الخاضعة لإدارة مطرانية المنيا في التسعينيات من القرن الماضي، و تمت خلال هذه الفترة رسامته أسقفًا عامًا للخدمة بإيبارشية المنيا، باسم الأنبا كيرلس الأسقف العام.

وانتدبه البابا الراحل شنودة الثالث، للإشراف على أحد الأديرة القبطية في ميلانو بإيطاليا، وكلفه البابا تواضروس الثاني بمسئولية أن يكون نائبًا بابويًا لكل أوروبا.

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