جامعة القاهرة تعلن فوز 30 باحثًا بجوائز ​البحوث العلمية لعام 2016

كتب- محمد قاسم:

أعلنت جامعة القاهرة، الخميس، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة لعام 2016، بأنواعها: "التميز والجامعة التقديرية، والجامعة للتفوق العلمي والتشجيعية".

وقالت الجامعة في بيان صحفي، إن جوائز التميز عددها 5 جوائز وقيمة كل جائزة 200 ألف جنيه، فاز بها كلاً من الدكتورة وفاء كامل فايد الأستاذ بكلية الآداب في مجال العلوم الإنسانية، والدكتورة عواطف عبد الرحمن الأستاذ بكلية الإعلام في مجال العلوم الإجتماعية ،والدكتور أحمد محمد سليمان الأستاذ بكلية الهندسة في مجال العلوم االهندسية مناصفة مع الدكتور سعد مجاهد الراجحي الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور محمد عبدالحارث الأستاذ بمعهد الليزر في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل، والدكتور محمد عبدالجواد عبدالسلام زايد الأستاذ بكلية العلوم في مجال التكنولوجيا المتقدمة ، وتم حجب جوائز العلوم الأساسية والعلوم الطبية والصيدلية.

وفي جوائز الجامعة التقديرية، وعددها 7 جوائز وقيمة كل جائزة 100 ألف جنيه، فاز بها كلاً من الدكتورة فادية محمد زكي علوان الأستاذ بكلية الآداب في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتورة مني فؤاد علي عبدالغني الأستاذ بكلية الآثار في مجال العلوم الإجتماعية، والدكتور أحمد حلمي محمود إبراهيم الأستاذ بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية، والدكتور سراج الدين السيد حبيب الأستاذ بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، والدكتور جمال سيد علي الباروطي الأستاذ بكلية الزراعة في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل، والدكتور أحمد محمود مصطفي أبو العينين الأستاذ بكلية الزراعة مناصفة مع الدكتورة فكيهة محمد الطيب هيكل الأستاذ بكلية العلوم في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة ، وتم حجب جائزة العلوم الطبية والصيدلة.

وبالنسبة لجوائز الجامعة للتفوق العلمي، وعددها 8 جوائز وقيمة كل جائزة 50 ألف حنيه، فاز بها كلاً من الدكتور سيد محمد سيد حميدة الأستاذ بكلية الآثار في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتورة هالة عفيفي محمود عفيفي الأستاذ بكلية الآثار في مجال العلوم الإجتماعية ، والدكتور إسماعيل عبدالشافي عبدالحميد الأستاذ بكلية العلوم في مجال العلوم الأساسية ، والدكتورة مايسة السعيد حسن الرازقي الأستاذ بكلية الطب مناصفة مع الدكتور حازم بيومي السباعي الأستاذ بكلية الطب في مجال العلوم الطبية والصيدلية، والدكتور علاء الدين عبد المعطي محمد عيسي الأستاذ بكلية الطب البيطري في مجال العلوم الزراعية، والدكتور سلامة أبواليزيد عوف الأستاذ بكلية العلوم في مجال العلوم البينية ومتعددة التخصصات وعلوم المستقبل، والدكتور يوسف فوزي راشد الأستاذ بكلية الهندسة في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور أحمد جمعه رضوان الأستاذ بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية.

وفي جوائز الجامعة التشجيعية، وعددها 6 جوائز وقيمة كل جائزة 30 ألف جنيه، فاز بها كلاً من الدكتورة مروة محمد شبل بلتاجي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في مجال العلوم الإنسانية والتربوية، والدكتور سيد يوسف سيد ناجي الأستاذ بكلية العلوم مناصفة مع الدكتور أحمد فتحي درويش رمضان الأستاذ بكلية العلوم في مجال العلوم الكيميائية، والدكتورة رويدا عبدالحكيم عبدالجابر الأستاذ بكلية العلوم في مجال العلوم البيولوجية، والدكتور أحمد ابراهيم عبدالرحمن أحمد الأستاذ بكلية الهندسة في مجال العلوم الهندسية، والدكتورة زينب محمد المغازي الأستاذ بكلية الطب مناصفة مع الدكتورة عائشة محمود عبدالعزيز الشرقاوي الأستاذ بكلية الطب، والدكتور تامر محمد عصام الأستاذ بكلية الصيدلة في مجال العلوم الطبية والصيدلية وتم حجب جائزة العلوم الزراعية.