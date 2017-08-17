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السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

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مصراوي Masrawy

يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

12:53 م الخميس 17 أغسطس 2017

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

انجامينا- (أ ش أ):

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، إلى العاصمة التشادية انجامينا، وذلك في نهاية جولته الإفريقية.

وكان في مقدمة مستقبلي السيسي، رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي إتنو، وعدد من كبار رجال الدولة. وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس السيسي بدأت بعزف السلام الوطني للبلدين، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف، إلى أن صافح الرئيس مستقبليه من كبار رجال الدولة بتشاد.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ جولة إفريقية، الإثنين الماضي، بزيارة تنزانيا ثم رواندا، والجابون.

وتأتى جولة الرئيس الإفريقية في إطار انفتاح على القارة السمراء ، وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدول القارة في كافة المجالات، وتكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، فضلًا عن تدعيم التعاون مع هذه الدول على كافة الأصعدة وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية فى السياسة الخارجية المصرية.

 

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Asha

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مصراوي Masrawy

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