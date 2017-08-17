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هكذا تفرق بين اللحوم البلدية والمستوردة بمجرد النظر

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مصراوي Masrawy

هكذا تفرق بين اللحوم البلدية والمستوردة بمجرد النظر

12:56 م الخميس 17 أغسطس 2017

هكذا تفرق بين اللحوم البلدية والمستوردة بمجرد النظر

أيهما-أفضل-..-اللحوم-البلدي-أم-المستوردة؟

كتبت- ميرا ماهر:

تظل اللحوم البلدية هي المفضلة لدى العديد من الأشخاص، بسبب المعلومات المتداولة عن بجودتها ومصدرها المعلوم وذبحها على الطريقة الشرعية، في ظل وجود شائعات حول مصدر ومدى صلاحية المستوردة.

 بالرغم من الارتفاع الكبير في سعر اللحوم البلدية والذي وصل متوسط الكيلو منها إلى 140 جنيه تقريباً،إلا أن الإقبال عليها مستمر ،ولكن السؤال الشائع كيف يتم التفرقة بينها وبين المجمدة عند الشراء؟

 ذكر  دكتور حسين خلف الله "مدير الطب البيطري بالقاهرة سابقاً" لـ "مصراوي"، أنه يوجد نوعان من اللحوم المستوردة في الأسواق، الأول لا يمكن للمواطن المصري العادي التفريق بينه وبين اللحوم الطازجة، بسبب أن العجول يتم استيرادها وتربيتها في لمدة 6 أشهر على الأقل حتى تصل للوزن المناسب للبيع، ثم يتم ذبحها وتعامل في السوق معاملة اللحوم البلدية.

كما يوجد منها "الهجين" وهي الإناث الحوامل، وتلد في مصر ويطرح العجل في الأسواق على أنه لحم بلدي أيضاً.

أما النوع الآخر من اللحوم المستوردة، فهي التي تباع في الأسواق مجمدة.

وللتعرف على الفرق بين اللحوم البلدية والمستوردة نصح "خلف الله" بعدة علامات يمكن ملاحظتها مثل:

-عادةً ما تكون اللحوم الطازجة متماسكة، لا تحتوي على نسبة مياه عالية، بينما تحتوي اللحوم المستوردة المجمدة على نسبة مياه عالية قد تصل إلى 70- 75%، بسبب تفكك خلاياها لتجميدها في درجة حرارة منخفضة لفترة.

-رائحة اللحوم المجمدة "عطنة" بسبب تأكسد الدهن الموجود بها لتخزينها لفترة تحت درجة حرارة منخفضة.

-لون اللحوم المجمدة عادةً ما تكون أكثر احمراراً بسبب فقدان الخلايا لمحتوياتها.

 

 

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مصراوي Masrawy

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