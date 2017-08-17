ملامح وأرقام «لا تفوتك» من كلاسيكو السوبر

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أكد ريال مدريد، تفوقه على غريمه المحلي برشلونة مجددًا، بعدما هزمه إيابا بنتيجة (2-0) عن طريق ماركو أسينسيو وكريم بنزيما، في استاد سانتياجو برنابيو، ليتوج بلقب كأس السوبر الإسباني العاشر في تاريخه، أمس الأربعاء، مستغلا فوزه ذهابًا 3-1.

وفيما يلي نستعرض في السطور التالية ملامح من كلاسيكو السوبر:

الملك المتوج

واصل زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، حصد الألقاب، والصعود على منصات التتويج للمرة السابعة خلال 20 شهرًا فقط، وأضاف كأس السوبر الإسباني، لألقاب الدوري والسوبر الأوروبي "مرتين"، ودوري أبطال أوروبا "مرتين"، وكأس العالم للأندية.

وعادل زيدان عدد بطولات المدرب المخضرم فيسنتي ديل بوسكي، مع ريال مدريد، وأمامه فرصة لكسر رقم في كأس العالم للأندية بالإمارات.

وأصبح المدرب الفرنسي في المركز الثالث بـ7 بطولات، خلف لويس مولوني صاحب الـ8 ألقاب، وميجيل مونيوز صاحب الرقم القياسي بـ14 بطولة.

وجوه جديدة

شهد لقاء الإياب في كلاسيكو السوبر، ظهور عدة وجوه جديدة، كتبت اسمها لأول مرة في تاريخ قمة الكرة الإسبانية، حيث شارك الوافدين الجديدين ثيو هرنانديز وداني سيبايوس بصفوف ريال مدريد، ونيلسون سيميدو من برشلونة، وكذلك لوكاس ديني الذي لم يلعب مباراتي الموسم الماضي.

فشل القائد

ارتدى ليونيل ميسي شارة قيادة البارسا لأول مرة في الكلاسيكو بمعقل الفريق الملكي، إلا أن النجم الأرجنتيني لم ينجح في تحفيز زملائه بالملعب، أو يحتوي الفريق للمرور من الأوقات الصعبة طوال 90 دقيقة، كما فشل ميسي في هز شباك ريال مدريد، ببطولة السوبر الإسباني، لأول مرة.

مساندة عائلية

لم يشارك كريستيانو رونالدو، للمرة الثانية، في الكلاسيكو، حيث سبق وأن غاب عن نهائي كأس الملك 2014، بسبب الإصابة، إلا أن رونالدو، تواجد في المقصورة بصحبة عائلته، وبدا في حالة معنوية جيدة رغم أزمة إيقافه 5 مباريات.

رقم سيئ

بدأ إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، خطواته الأولى مع الفريق الكتالوني بسيناريو كارثي، لا يتوقف فقط عند الخسارة ذهابًا وإيابًا أمام الغريم التقليدي.

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برشلونة عجز تحت قيادة فالفيردي، عن هز الشباك بملعب سانتياجو برنابيو، لأول مرة منذ 11 عامًا، عندما خسر البارسا بثنائية راؤول جونزاليس ورود فان نيستلروي في الجولة السابعة من الدور الأول لموسم 2006 / 2007، عندما كان الهولندي فرانك ريكارد مدربًا للبارسا.

كما أخفق برشلونة في هز الشباك بالكلاسيكو لأول مرة منذ 25 مباراة في كل البطولات المحلية والقارية.

وفيما يلي نستعرض مجموعة من الأرقام في الكلاسيكو:

- برشلونة لم يفوز في آخر 6 كلاسيكو في سانتياجو برنابيو في السوبر الإسباني (تعادل 1 وخسر 5)، وتلقى هدفين على الأقل في كل مباراة.

- هدف ماركو أسنسيو بعد 3 دقائق و46 ثانية هو أسرع أهداف ريال مدريد في الكلاسيكو منذ ديسمبر 2011 (كريم بنزيما بعد 21 ثانية).

- توني كروس هو رابع لاعب ألماني يصل إلى 150 مباراة مع ريال مدريد في كل البطولات (أولي شتيليكه 308، خضيرة 161، أوزيل 159).

- ريال مدريد سجل في 68 مباراة متتالية في كل البطولات، أطول سلسلة على الإطلاق لفريق من الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى.

- هدف كريم بنزيما هو الهدف الـ300 في الكلاسيكو في السانتياجو برنابيو، فلورينسيو كافاراتي سجل الأول في عام 1948.

- ماركو أسينسيو سجل في 4 من 5 نهائيات لعبها مع ريال مدريد (السوبر الأوروبي 2016، دوري الأبطال 2017، السوبر الإسباني 2017).

- ريال مدريد ربح 6 من أصل 7 كلاسيكو في السوبر الإسباني (1988 و1990 و1993 و1997 و2012 و2017)، الخسارة كانت في 2011.

- إرنستو فالفيردي هو ثالث مدرب لبرشلونة يخسر في أول مباراتين له، بعد خوان خوسيه نوجيس (1942) ولويس أراجونيس (1987).

- ريال مدريد حقق 7 ألقاب في 90 مباراة مع المدرب زين الدين زيدان، بمتوسط لقب كل 13 مباراة تقريبًا.

- في 18 شهر كمدرب لريال مدريد، زين الدين زيدان حقق 7 ألقاب مثل عدد المباريات التي خسرها.

- برشلونة فشل بالتهديف في الكلاسيكو لأول مرة منذ 25 مباراة، منذ 2011.

- ريال مدريد حقق 4 ألقاب في عام واحد للمرة الثانية في تاريخه، بعد 2014 مع كارلو أنشلوتي.

- ريال مدريد لم يخسر في 4 كلاسيكو مع لوكاس فازكيز في جميع البطولات (ربح 3 وتعادل 1).