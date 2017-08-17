الأهالي يضبطون عاطل حاول خطف طفلة بالجيزة.. والمتهم: كنت عايز أسرق "الحلق"

كتب - محمد شعبان

كشفت تحريات مباحث الجيزة ملابسات اختفاء طفلة، حيث تبين أن مسجل خطر وراء اختطافها.

البداية بلاغ تلقاه العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الجيزة، من موظف باختفاء ابنته "ملك" 8 سنوات، أثناء لهوها أسفل العقار سكنه بشارع عبد السلام عارف.

تحريات العميد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، توصلت إلى مشاهدة بعض الأهالي للطفلة أثناء استقلالها سيارة سوزوكي صحبة أحد الأشخاص، وشوهدت مرة أخرى داخل نفس السيارة، وتمكن الأهالي من إيقافه، وتحرير الطفلة، وضبط السائق.

وتبين أن المتهم يدعى "محمود.ص"، 42 سنة، سبق اتهامه في 7 قضايا (مخدرات، وآداب عامة)، أقر باختطاف الطفلة لسرقة قرطها الذي تبين أنه "فالصو".

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.