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عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون

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مصراوي Masrawy

عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون

12:43 م الخميس 17 أغسطس 2017

عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون

مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غر

جوبا – (أ ف ب):

تجاوز عدد اللاجئين الهاربين من المعارك في جنوب السودان، المليون في أوغندا المجاورة، بحسب ما أعلنت الخميس المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي وجهت نداء جديدا إلى المجموعة الدولية لتقديم المساعدة.

وقتل عشرات الالاف من مواطني جنوب السودان وتهجر ملايين بسبب نزاع اندلع في ديسمبر، بعد أقل من ثلاث سنوات على استقلال البلاد.

وفرّ أكثر من مليوني جنوب سوداني بالإجمال الى البلدان المجاورة، ونزح مليونان آخران داخل هذه الدولة الفتية.

وإلى اوغندا، وصل حوالى 1800 من جنوب السودان يوميا في الاشهر الاثني عشر الاخيرة، كما أوضحت المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، موضحة أن أكثر من 85% منهم هم نساء وأطفال.

ويهرب الآخرون إلى السودان واثيوبيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية افريقيا الوسطى.

وذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيان أن "الأشخاص الذين وصلوا حديثا ما زالوا يتحدثون عن العنف الوحشي، وعن مجموعات مسلحة تحرق على ما يبدو مساكن مع مدنيين في داخلها، وتقتل اشخاصا امام عائلاتهم، وتقوم باعتداءات جنسية وتخطف الفتيان لتجنيدهم بالقوة".

وحذرت وكالة الأمم المتحدة من أن "كمية المساعدة التي نستطيع أن نوزعها تتضاءل يوميا مع وصول اللاجئين بالالاف".

وتقدر المفوضية العليا للاجئين أنها ستحتاج الى 674 مليون دولار (576 مليون يورو) هذه السنة لمساعدة اللاجئين في أوغندا، لكنها تعرب عن أسفها لأن خمس هذا المبلغ فقط قد تأمن حتى الآن.

واضطر برنامج الأغذية العالمي من جهته إلى أن يخفض إلى النصف الحصص التي يوزعها على لاجئي جنوب السودان في أوغندا.

هذا المحتوى من

AFP

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