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ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي

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مصراوي Masrawy

ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي

12:45 م الخميس 17 أغسطس 2017

ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي

حمدي الكنيسي

كتبت - هاجر حسني:حصل مصراوي على نسخة من نص مشروع ميثاق الشرف الإعلامي المُعد من قبل نقابة الإعلاميين، والمزمع عرضه للحوار المجتمعي السبت المقبل بنقابة الصحفيين.وينقسم المشروع إلى مبادئ عامة وواجبات والتي تنص على احترام الأديان والالتزام باحترام تراث الوطن وهويته وعدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة واحترام الكرامة الإنسانية وتجنب التأثير على الرأي العام فيما يخص القضايا المعروضة أمام القضاء، مع حق الإعلامي في إنهاء تعاقده مع المؤسسة الإعلامية حال تغيير سياستها مع حصوله على كافة حقوقه المادية.وإلى النص الكامل لمشروع الميثاق: 

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