القبض على عامل باع 202 متر من أرض "مصنع البصل" في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ألقت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الخميس، القبض على عامل استولى على مساحة 202 متر من أرض مصنع البصل بسوهاج، على أنها ملكه، لأحد أصحاب الكافيتريات بمبلغ 650 ألف جنيه.

ووردت للواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، معلومات أكدتها التحريات السرية التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية مفادها قيام عدد من المواطنين بالاستيلاء على أراضي مملوكة للدولة والخاصة بشركة تجفيف المواد الغذائية بسوهاج "مصنع البصل" والنصب على المواطنين وبيعها لهم على أساس ملكيتهم لها على خلاف الحقيقة.

وتبين قيام "عبدالله. ع. م" 57 عامًا، عامل، ويقيم نجع مطرود دائرة قسم أول سوهاج بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 202 متر مملوكة لمصنع البصل بسوهاج، وبيعها للمدعو "محمد أحمد توفيق" 44 عامًا، صاحب كافتيريا ويقيم شارع الجمهورية دائرة قسم ثان سوهاج مقابل مبلغ مالي 650 ألف جنيه.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2963 إداري قسم أول سوهاج لسنة 2017 بسوهاج، وبيعها للمدعو "محمد أحمد توفيق" 44 عامًا صاحب كافتيريا ويقيم شارع الجمهورية دائرة قسم ثان سوهاج مقابل مبلغ مالي 650 ألف جنيه.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2963 إداري قسم أول سوهاج لسنة 2017.