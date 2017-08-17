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النيابة تعاين مركز شرطة "الوقف" عقب هروب 5 متهمين في الأقصر

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مصراوي Masrawy

النيابة تعاين مركز شرطة "الوقف" عقب هروب 5 متهمين في الأقصر

12:50 م الخميس 17 أغسطس 2017

مديرية امن الاقصر

قنا - عبدالرحمن القرشي:

عاينت نيابة مركز الوقف غرفة احتجاز مركز شرطة الوقف، التي شهدت هروب 5 متهمين، صباح اليوم الخميس، على ذمة قضايا مختلفة من مركز شرطة الوقف، عقب قيامهم بثقب نافذة الحجز والهروب منها؛ قبل عرضهم على النيابة العامة.

واستمعت النيابة العامة للأقوال مأمور مركز شرطة الوقف، ورئيس المباحث ونبطشية المركز حول واقعة الهروب.

وفي سياق متصل قاد اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا عملية بحث واسعة عن الهاربين بتوزيع منشور بصورهم بمختلف الكمائن الثابتة والمتحركة من أجل سرعة ضبطهم وإحضارهم.

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