توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

وجه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، مسئولي التموين بالمحافظة بضرورة ضح عدد كبير من الأضاحي وتوفير كميات كبيرة اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لتلبية الزيادة على الطلب، مؤكدًا ضرورة تسهيل عرضها من خلال المنافذ والمجمعات الاستهلاكية "أليكس ماركت"، وذلك لمحاربة الغلاء وتوفير احتياجات المواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

وأشار المحافظ إلى توفير الأضاحي واللحوم بفروع المجمعات الاستهلاكية، حيث تم توفير خراف حية بلدي بسعر 60 جنيهًا وستعرض بعدد 12 شادرًا على مستوى المحافظة، وتوفير لحوم ضاني طازج بلدي بسعر الكيلو 120 جنيهًا، وضاني سوداني مبردة بسعر 75 جنيهًا، علاوة على توفير لحوم سوداني بسعر 85 جنيهًا، ولحوم برازيلي مجمدة بسعر 60 جنيهًا، وتم إقامة 27 شادرًا لبيع اللحوم على مستوى المحافظة.

وأضاف "سلطان"، أنه ومنعًا لاستغلال المواطنين واحتكار السلع من المواد الغذائية الأساسية سيتم ضح كميات كبيرة من السكر الحر والتمويني وكذلك المسلى الطبيعي والنباتي وجميع أنواع الزيوت وأصناف المكرونة والأرز البلدي.