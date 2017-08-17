بالصور.. انتهاء فعاليات مؤتمر وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

انتهت بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر التنشيطي الثاني لوحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل الذي استمرت على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 600 معلم ومدرس من 28 مدرسة بالمدارس الفنية لتسليط الضوء على العمل الهام الذي يقوم به مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (وايز) في الربط بين الطلاب المصريين بالقوى العاملة ووظائف القطاع الخاص بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ورعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال البيان الختامي للمؤتمر، إنه من خلال مشروع وايز، تلقي أكثر من 2300 مدرس مصري مختار بشكل تنافسي من 28 مدرسة في خمس محافظات تدريبات لتوفير التوجيه المهني للطلاب، ومساعدة الطلاب على فهم سوق العمل وخيارات التوظيف، وزيادة ريادة الأعمال والابتكار في المدارس المهنية، وتكييف المناهج الدراسية لتلبية احتياجات سوق العمل على نحو أفضل ومن خلال هذا المشروع الهام الذي يضم معلمين وموظفين من مدارس الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية وأسوان ومنطقة البحر الأحمر، تظهر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التزام الولايات المتحدة بالعمل مع مصر على مساعدة طلاب المدارس المهنية على الانتقال بنجاح إلى سوق العمل، والحرص على القيام بذلك في جميع أنحاء البلاد.

وبدأت فاعليات اليوم الأخير من الحفل الختامي "للمؤتمر التنشيطي الثاني لوحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل" بعرض إنجازات الوحدات الفرعية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل بالمحافظات الخمسة لمكونات تيسير الانتقال إلى سوق العمل وهي التوظيف وريادة الأعمال والابتكار والإرشاد والتوجيه والتدريب المهاري والصحة والسلامة المهنية.

وقال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني: "الآن أنا أكثر أيمانًا وثقة أننا على الطريق الصحيح وأن أبناءنا الطلاب الذين رأينا نموذجًا لهم اليوم هم خير دليل على ما أقول و لابد أن نحلم بغد أفضل لأبناء التعليم الفني وأن نصر على تحقيق الحلم". مضيفًا: "أوكد أن هذا الحلم سوف يتحقق بكم أنتم معلمي التعليم الفني".

وأضاف الجيوشى :" نسير نحو تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي انعكست على رؤية مصر للتعليم 2030 مشيرا إلي انه يتم الآن مناقشة نظام جديد للعمال حيث سوف يشمل النظام الجديد من هم في سن 18 سنة أو أكثر على ان يكونوا بالفعل ضمن العامليين بالمصانع والشركات وليس المتسربين من التعليم كما يناقش ادراج الإرشاد والتوجيهية الفني ومشروع التخرج لطلاب الصف الثالث ضمن الخطة الدراسية للتعليم الفني كأنشطة وذلك في المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وانه سيتم قريبا اعتماد ذلك.