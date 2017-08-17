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بـ1500 جنيه.. "أوقاف الإسكندرية" تعلن عن توفر صكوك الأضاحي

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مصراوي Masrawy

بـ1500 جنيه.. "أوقاف الإسكندرية" تعلن عن توفر صكوك الأضاحي

12:34 م الخميس 17 أغسطس 2017

توفر صكوك الأضاحي

الإسكندرية - محمد عامر:

قال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية إن المديرية وفرت صكوك الأضحية في 25 مسجدًا هذا العام، مشيرًا إلى أنه تم تحديد صك الأضحية ليكون 1500 جنيه، بزيادة 300 جنيه عن العام الماضي، مضيفًا أن الوزارة ستعمل على أن تصل اللحوم إلى الفقراء والمستحقين.

وأضاف العجمي، في تصريح صحفي اليوم، أن العام الماضي تم جمع 31 مليون جنيه ما بين صكوك وصدقات، وأن أموال الصكوك يتم على الفور التعاقد بمقابلها على اللحوم وذبحها قبل انتهاء أيام التشريق، ويتم توزيع اللحوم حتى نفاد الكمية، ولم ترتبط إخراجها بوقت معين، حيث إن هناك فتوى لدار الإفتاء بشأن جواز توزيع لحوم الأضاحي طوال أيام السنة.

وتابع العجمي قائلًا: "العام الماضي تم شراء 1300 بقرة وتم توزيع أكثر من 200 ألف كيلو من اللحوم على المستحقين، متمنيًا أن يزيد هذا الرقم العام الحالي".

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