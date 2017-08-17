محافظ أسيوط عن مولد "السيدة العذراء": له أهمية كبيرة في تنشيط السياحة

أسيوط- أسامة صديق:

قال عثمان الحسيني، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، إن الهيئة تتابع وتشارك في احتفالات المصريين بمولد دير السيدة العذراء لإظهاره بالصورة التي تليق بالحدث، مشيرًا إلى تشكيل لجان وغرفة عمليات لمتابعة الاحتفالات والتنسيق مع الجهات المختلفة، بالإضافة إلى توزيع هدايا وشنط سياحية على زوار الدير خلال الاحتفال.

وأضاف المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أن مولد السيدة العذراء بدرنكة من أهم الاحتفالات الدينية بالمحافظة، وله دور كبير في تنشيط الحركة السياحية سواء الداخلية أو الخارجية حيث يجذب الآلاف من الزائرين من جميع محافظات مصر بالإضافة إلى السائحين من مختلف دول العالم.

وقال إن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بالأماكن الدينية والتي تشمل المقدسات الإسلامية والمسيحية على السواء للحفاظ على قدسيتها، فضلًا عن تشجيع السياحة والتعريف بهذه الأماكن التاريخية الهامة والتي تعد من أبرز معالم المحافظة، منوهاً أن أسيوط تذخر بآثار فرعونية وقبطية وإسلامية بمختلف المراكز.