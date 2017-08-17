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بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

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مصراوي Masrawy

-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

12:45 م الخميس 17 أغسطس 2017

مصرى" يعرض طفله للبيع بـ 100 الف" جنيه.. تعرف على

 كتبت-نرمين الجلاد:حادثة غريبة من نوعها عرض رجل مصري ابنه للبيع مقابل الحصول على 100 ألف جنيه، وذلك لعدم اعترافه به والبحث عن طريقة للاستفادة منه.روت "شيماء عبد الحميد" سيدة مصرية قصة بيع ابنها في أحد البرامج التليفزيونية  وقالت "أقنعني جوزي بالجواز العرفي للحفاظ على معاش والدي الذي اخسره اذا تزوجت رسمي، وبعد أن رُزقت بابني "علي"، رفض الأب تسجليه في الأوراق الرسمية".وتابعت "شيماء" أسباب وصول الأمر الى البيع  " إلتقط زوجي عدة صور لابنه "علي" الذي أتم  10 شهور فقط ، ووعدنى بتسجيله بعد يومين في الأوراق الرسمية، وبعد أربع أيام قالي انه عرض صور  "علي" وجاب مبلغ حلو، 100 الف جنيه تاخدى كام وأنا  كام ".أنا بعته لناس وخدت 40 ألف جنيه، وأنتِ هاتخدى 60 ألف".واستنجدت الأم  بالسلطات المختصة لحماية ابنها من زوجها، الذي -وفقاً لروايتها- حصل على "عربون" 40 ألف جنيه وباقي المبلغ يحصل عليه بمجرد تسليم الطفل 

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مصراوي Masrawy

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