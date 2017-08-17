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المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

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المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

التحرير

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كشف أحد أعضاء جهاز منتخب ، أن نادي فيرينسي البرتغالي، أرسل وثيقة كتابية تُفيد بأن عمرو وردة مهاجم الفريق المُعار من باوك اليوناني، بعدد من زوجات زملائه.

وقال عضو الجهاز، في تصريحات لـ«التحرير» إن إيهاب لهيطة مدير حصل على هذه الوثيقة، وكانت ضمن أسباب قرار الجهاز الفني باستبعاد اللاعب.

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وأشارت بعض التقارير البرتغالية، خلال الفترة الماضية، أن الفريق البرتغالي بدأ في التفكير في فسخ الإعارة بسبب تصرفات «وردة»، وبناءً على ذلك فضل هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، عدم استدعاء اللاعب لمُعسكر المنتخب استعدادًا لمباراة الفراعنة، أمام أوغندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018، المُقرر إقامتها يوم 31 من أغسطس الجاري.

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التحرير

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