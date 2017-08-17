ضبط حارس أمن إسرائيلي يدخن الماريجوانا أثناء تأمين نقلها

تل أبيب - (د ب أ):

ذكرت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس إنها ضبطت حارس أمن خاص وهو يدخن ماريجوانا بينما كان من المفترض أن يأمن شحنة من الماريجوانا الطبية في وقت متأخر من مساء أمس الأول.

وقالت الشرطة في بيان اليوم إنه جرى ضبط الحارس البالغ من العمر تقريبا 40 يدخن هو والسائق في بلدة نيشر بشمال إسرائيل.

وعقب الحادث جرى إبطال رخصة الحارس ومسدسه، وكذلك رخصة السائق لنقل الماريجوانا الطبية.

تستخدم الماريجوانا على نطاق واسع في إسرائيل لأغراض غير طبية. وفي مارس جرى نزع صفة الجرم عن استخدام الماريجوانا لأول ثلاث تهم، وعوضا عن ذلك يجب أن يدفع الآثمون غرامات مالية.