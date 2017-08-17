أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ضبط حارس أمن إسرائيلي يدخن الماريجوانا أثناء تأمين نقلها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط حارس أمن إسرائيلي يدخن الماريجوانا أثناء تأمين نقلها

12:33 م الخميس 17 أغسطس 2017

ضبط حارس أمن إسرائيلي يدخن الماريجوانا أثناء تأمين نقلها

ضبط حارس أمن إسرائيلي يدخن الماريجوانا

تل أبيب - (د ب أ):

ذكرت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس إنها ضبطت حارس أمن خاص وهو يدخن ماريجوانا بينما كان من المفترض أن يأمن شحنة من الماريجوانا الطبية في وقت متأخر من مساء أمس الأول.

وقالت الشرطة في بيان اليوم إنه جرى ضبط الحارس البالغ من العمر تقريبا 40 يدخن هو والسائق في بلدة نيشر بشمال إسرائيل.

وعقب الحادث جرى إبطال رخصة الحارس ومسدسه، وكذلك رخصة السائق لنقل الماريجوانا الطبية.

تستخدم الماريجوانا على نطاق واسع في إسرائيل لأغراض غير طبية. وفي مارس جرى نزع صفة الجرم عن استخدام الماريجوانا لأول ثلاث تهم، وعوضا عن ذلك يجب أن يدفع الآثمون غرامات مالية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رائد صلاح.. "الصداع الدائم" داخل إسرائيل

    أخبار

  • اعتقال ملياردير إسرائيلي مشتبه به في جرائم احتيال

    أخبار

  • الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيًا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس بالنقب

    أخبار

  • اتهامات الرشوة والاحتيال تحاصر نتنياهو والمعارضة تطالبه بالتنحي

    أخبار

إعلان

c071e5606e.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة"

قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة"

ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر

ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر

إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية

إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية

بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج

بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج