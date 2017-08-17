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الخدمات البيطرية: ضبط 470 طن لحوم فاسدة خلال 6 أشهر

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مصراوي Masrawy

الخدمات البيطرية: ضبط 470 طن لحوم فاسدة خلال 6 أشهر

12:37 م الخميس 17 أغسطس 2017

الخدمات البيطرية: ضبط 470 طن لحوم فاسدة خلال 6 أشهر

ضبط 470 طن لحوم فاسدة

كتب- أحمد مسعد:
كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن ضبط 470 طن ونصف الطن، لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، خلال حملات التفتيش والمتابعة التي قامت بها الهيئة ومديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تم تحرير حوالي 2383 محضر بتلك المخالفات، والتحفظ على الكميات المضبوطة، وإعدامها.

وأوضح التقرير، أنه تم خلال نفس الفترة أيضاً، ضبط حوالي 53 طن و313 كجم، لحوم تم ذبحها خارج المجازر، حيث تم تحرير 1751 محضر بتلك المخالفات، والتحفظ على الكميات المضبوطة.
وكلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على أسواق ومحلات بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها لضبط أية مخالفات تضر بصحة المواطنين.

وأكد وزير الزراعة، على أهمية تشديد عمليات الرقابة والتفتيش خاصة خلال الفترة التي تواكب عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق مع شرطة مباحث والأجهزة المعنية، لفحص اللحوم المعروضة بالأسواق والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض والتأكد من الالتزام بالذبح في السلخانات واجراء الكشوف الطبية على الحيوانات قبل الذبح وبعده.

وشدد البنا، على أن تشمل الحملات محلات الجزارة والاماكن السياحية والفنادق والمطاعم والنوادي الرياضية، والمستشفيات، كذلك الأسواق والشوادر التي تقوم بعرض وبيع اللحوم، فضلاً عن متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية والتي لها علاقة بالغذاء الذي يقدم للمستهلك حرصاً على سلامته.​

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