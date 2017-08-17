محافظ الجيزة يشارك الأرجنتين إحياء ذكرى "سان مارتين"

كتبت- ندى الخولي:

شارك اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، سفارة الأرجنتين، الاحتفال بذكرى وفاة الجنرال خوسيه دى سان مارتين، البطل القومي لدول أمريكا اللاتينية.

ووضع محافظ الجيزة، وسفراء دول الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والإكوادور وفنزويلا وتشيلى وبيرو وبنما والقائم بأعمال سفارة بوليفيا وممثل الاتحاد الأوربي بوضع إكليل من الزهور على تمثال الجنرال سان مارتين بمنطقة الدقي.

وقال المحافظ، في كلمته خلال الاحتفالية، إن الجيزة أرض الفراعنة والحضارات تشارك اليوم في الاحتفال بذكرى تاريخية هامة لجمهورية الأرجنتين، وهو الاحتفال بيوم المحرر خوسيه دي سان مارتين.

وأكد الدالي، على سعادته للمشاركة "في هذه اللحظة باحتفال الأمم لحصولها على الاستقلال ومواصلة التعاون بين الأصدقاء وجميع أنحاء العالم أملًا بدوام التقدم لشعوبنا"، على حد قوله، ناقًلا تحية الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الشعب الأرجنتينى ودول أمريكا اللاتينية.

وقال سفير الأرجنتين، في كلمته، إن الجنرال خوسيه، كان بطلًا ونموذجًا وله أهداف طموحة وقيمة لأمريكا الجنوبية، وكان يسعى فقط لتحقيق التحرر من السيطرة الأجنبية واستطاع تحقيقة، "وهذا العام نحتفل بمرور 70 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا".​