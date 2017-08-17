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تعاني من رائحة كريهة في أحذيتك..إليك 3 حلول

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مصراوي Masrawy

تعاني من رائحة كريهة في أحذيتك..إليك 3 حلول

12:26 م الخميس 17 أغسطس 2017

تعاني من رائحة كريهة في أحذيتك..إليك 3 حلول

كيف تتخلص من رائحة الاحذية الكريهة

 كتبت: ميادة وسام

تعد رائحة الأحذية الكريهة من المشكلات المتكررة التي تسبب الحرج ، خاصةً إذا اُضطررت إلي خلع حذائك خارج المنزل، ومع زيادة التعرق في فصل الصيف، يصبح الأمر أكثر تعقيداً، فكيف يمكنك التخلص منها بسهولة؟ 

ذكر موقع "wikihow" 3 طرق للتخلص من رائحة الأحذية الكريهة ، وذلك بتنظيفها بشكل معين ، نرصدها في النقاط التالية:

الماء و سائل تنظيف الأطباق 

يتم خلع "النعال" من الحذاء، وإضافة بعض قطرات "الصابون السائل" إلي كمية من المياه ساخنة، لقدرتها على التنظيف أكثر من الباردة، ثم تقوم بغسله باستخدام فرشاة، أو قطعة قماش قطنية رطبة، دون إضافة الكثير من الماء إلي النعال، حتى لا تؤدى إلى تدميرها ثم تركها لتجف.

الكحول مع الماء

يخلط كمية متساوية من الماء والكحول معا، ثم يتم وضعهما داخل بخاخ، مع رش قطرات منه بحيث تغطى وجهى "النعل" الخاص بك، ثم مسحه بقطعة قماش قطنية، و تركه ليجف، كذلك يمكن استخدام هذه الطريقة لتنظيف بقية الحذاءالخاص بك.

بيكربونات الصوديوم

يوضع كمية من مسحوق بيكربونات الصوديوم ومعها "نعال" الحذاء ويغلق عليهم بإحكام، ويترك على الأقل من 6 إلي 8 ساعات،حتى تختفى الرائحة الكريهة نهائيا.

 

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