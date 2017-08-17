مساعد وزير الداخلية يتفقد سجون طرة للاطمئنان على أوضاع النزلاء

كتب - محمد الصاوي:

تفقد اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع السجون، منطقة سجون "طرة" للوقوف على كافة أوجه الرعاية المُقدمة للنزلاء، واطمأن على الأوضاع المعيشية لهم، وتوفير أُطر الرعاية "الاجتماعية- الصحية والثقافية" المُقدمة للنزلاء بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفى إطار الحرص على مراجعة وتقييم الخطط الأمنية وتطويرها قام سيادته ب

كما تفقد مساعد الوزير، تدريب قوات الحماية المدنية وإجراء تجربة استدعاء سيارات الإطفاء لقياس مدى سرعة الاستجابة للبلاغات، وذلك في إطار الحرص على مراجعة وتقييم الخطط الأمنية وتطويرها.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطبيق وإنفاذ القانون في سياق منظومة السياسة العقابية القائمة على الموائمة بين تنفيذ الأحكام وحماية وتطبيق جميع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حرصًا على إعلاء قيم حقوق الإنسان وكفالة حقوق السجناء وإعادة تأهيل النزلاء لانخراطهم في المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة كأفراد صالحين قادرين على العمل والإنتاج.