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شاهد في "أحداث البحر الأعظم": المسيرات أطلقت "الرصاص والشماريخ" على الأهالي

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مصراوي Masrawy

شاهد في "أحداث البحر الأعظم": المسيرات أطلقت "الرصاص والشماريخ" على الأهالي

12:32 م الخميس 17 أغسطس 2017

كتب - عمرو علي:قال أحمد محمد الشاهد الأول في قضية "أحداث البحر الأعظم"، إنه كان يعمل في قهوة في شارع السعدي بميدان الجيزة يوم 6 رمضان عام 2013، مضيفاً أنه شاهد مسيرة نسائية ولم يعترض طريقهم أحد من الأمن.وأضاف الشاهد أن بعد حوالي 5 دقائق شاهد مسيرة مكونة من العشرات على كوبري الجيزة يلقون بالشماريخ ''زي اللي في الماتشات''، وبعدها شاهد ضرب نار حي على الأهالي، وأصيب بطلق ناري في ظهره.وبسؤال القاضي:" هل تعلم إلى أي جماعة تنتمي هذه المسيرة؟ قال لا أعلم ولكني كنت على علم أن الإخوان كانت على عداء بمؤسسات الدولة" ولم يتعرف على أحد من المتهمين.جاء ذلك خلال جلسة استماع محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، لأقوال شهود الاثبات في إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و13 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بقضية "أحداث البحر الأعظم".

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