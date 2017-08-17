استعدادا للشتاء.. منظومة متكاملة لتطهير "شنايش" صرف الأمطار بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن هناك ضرورة لوضع منظومة متكاملة وآلية عمل لعملية تطهير "الشنايش" بالتعاون مع الجميع، مشددًا على ضرورة رفع ناتج التطهير والتجريف بصفة دورية تزامنًا لعملية التطهير.

وأشار المحافظ، اليوم الخميس، إلى أن تطهير الشنايش له أهمية كبيرة، إذ أن حدوث أي سدد بها ينتج عنه شلل مروري.

وشدد المحافظ على رؤساء اﻷحياء بوضع خطة عمل بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، لتكثيف أعمال تطهير شنايش الأمطار استعدادًا لاستقبال موسم الشتاء، والاستمرار في متابعة التطهير بصفة دورية، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير في ذلك وسيتم المحاسبة الفورية.

وفي سياق متصل، قام حي الجمرك بأعمال إحلال وتجديد مطابق الصرف الصحي بشارع السبع بنات بدائرة قسم المنشية وشارع عثمان أباظة بدائرة قسم اللبان، وتم متابعة أعمال تطهير الشنايش والمطابق بشارع رأس التين وشارع صفر بدائرة قسم الجمرك وتم رفع الاوحال في حينه.

وتمت كذلك أعمال إحلال وتجديد الشنايش بشارع قصر رأس التين، وبمحيط منطقة حلقة السمك والإصلاح والتطهير للحد من ظاهرة الطفح المتكرر.

ويأتي ذلك بالتنسيق الدوري مع منطقة صرف الجمرك، لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي وتخفيف أحمال شبكة الجمرك.