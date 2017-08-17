أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

أهالي يطالبون بمنح والدي شهيد هجوم إسنا الإرهابي تأشيرة الحج بالأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أهالي يطالبون بمنح والدي شهيد هجوم إسنا الإرهابي تأشيرة الحج بالأقصر

12:23 م الخميس 17 أغسطس 2017

أهالي يطالبون بمنح والدي شهيد هجوم إسنا الإرهابي تأشيرة الحج بالأقصر

وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار

الأقصر- محمد محروس:

ناشد أهالي مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، منح تأشيرة الحج لوالدي شهيد حادث "إسنا الإرهابي" الشهيد "محمد عبدالماجد محمد محمود الخطيب"، الذي استشهد برصاص الإرهاب الغادر أثناء ملاحقته للإرهابيين والتصدي لهم، لهذا العام أسوة بمنحها لوالدي شهيد الشرطة "محمد محمود" الذب استشهد في نفس الحادث الإرهابي.

ومنحت وزارة الداخلية، مؤخرًا والدي شهيد الشرطة "محمد محمود البي" تأشيرة الحج، وزيارة بيت الله الحرام، تكريمًا لهما ومراعاة للظروف النفسية التي يمران بها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالأسماء.. كلب ضال يعقر 9 أشخاص بالفيوم

    أخبار

  • 23 أغسطس.. معرض لمنتجات العيد والمدارس بالأقصر

    أخبار

  • ضبط صاحب محل مستحضرات تجميل بحوزته 12 ألف قرص مخدر بالدقهلية

    أخبار

  • مصرع صاحب مزرعة دواجن صعقًا بالكهرباء

    أخبار

إعلان

42908f0a82.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة"

قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة"

ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر

ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر

إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية

إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية

بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج

بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج