أهالي يطالبون بمنح والدي شهيد هجوم إسنا الإرهابي تأشيرة الحج بالأقصر
أهالي يطالبون بمنح والدي شهيد هجوم إسنا الإرهابي تأشيرة الحج بالأقصر
12:23 م الخميس 17 أغسطس 2017
وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار
الأقصر- محمد محروس:
ناشد أهالي مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، منح تأشيرة الحج لوالدي شهيد حادث "إسنا الإرهابي" الشهيد "محمد عبدالماجد محمد محمود الخطيب"، الذي استشهد برصاص الإرهاب الغادر أثناء ملاحقته للإرهابيين والتصدي لهم، لهذا العام أسوة بمنحها لوالدي شهيد الشرطة "محمد محمود" الذب استشهد في نفس الحادث الإرهابي.
ومنحت وزارة الداخلية، مؤخرًا والدي شهيد الشرطة "محمد محمود البي" تأشيرة الحج، وزيارة بيت الله الحرام، تكريمًا لهما ومراعاة للظروف النفسية التي يمران بها.
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