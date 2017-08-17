اليوم.. القوى العاملة تبدأ قبول طلبات العمل بالإمارات براتب 4 آلاف درهم

كتبت- نورا ممدوح:

تبدأ وزارة القوى العاملة من اليوم الخميس، ولمدة أسبوع، في قبول طلبات العمل بشركة اتصالات، بمهنة كاتب خدمة عملاء، بدولة الإمارات العربية المتحدة، براتب 4000 درهم شاملة بدل السكن والمواصلات وبدلات أخري، أي ما يوازي 19 ألف جنيه مصري، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يشترط في المتقدم للعمل بمهنة كاتب خدمة عملاء الحصول علي مؤهل عالي، وخبرة عامين في مجال المبيعات في إحدى شركات الاتصالات من الإناث والذكور، مع إجادة اللغة الإنجليزية بدرجة جيد جدا، والسن لايزيد عن 32 سنة .

وأوضح الوزير، أن التقديم بالطلبات إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة ، وذلك بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها جواز سفر ساري لمدة عام، وشهادة التخرج، والخبرة، والحالة العسكرية للذكور، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة.

وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.​