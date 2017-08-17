أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

اليوم.. القوى العاملة تبدأ قبول طلبات العمل بالإمارات براتب 4 آلاف درهم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

اليوم.. القوى العاملة تبدأ قبول طلبات العمل بالإمارات براتب 4 آلاف درهم

12:15 م الخميس 17 أغسطس 2017

اليوم.. القوى العاملة تبدأ قبول طلبات العمل بالإمارات براتب 4 آلاف درهم

وزارة القوى العاملة

كتبت- نورا ممدوح:

تبدأ وزارة القوى العاملة من اليوم الخميس، ولمدة أسبوع، في قبول طلبات العمل بشركة اتصالات، بمهنة كاتب خدمة عملاء، بدولة الإمارات العربية المتحدة، براتب 4000 درهم شاملة بدل السكن والمواصلات وبدلات أخري، أي ما يوازي 19 ألف جنيه مصري، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يشترط في المتقدم للعمل بمهنة كاتب خدمة عملاء الحصول علي مؤهل عالي، وخبرة عامين في مجال المبيعات في إحدى شركات الاتصالات من الإناث والذكور، مع إجادة اللغة الإنجليزية بدرجة جيد جدا، والسن لايزيد عن 32 سنة .

وأوضح الوزير، أن التقديم بالطلبات إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة ، وذلك بالسيرة الذاتية، ومرفقا بها جواز سفر ساري لمدة عام، وشهادة التخرج، والخبرة، والحالة العسكرية للذكور، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة.

وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • برامج تدريبية للعاملين بالقوى العاملة لدعم منظومة التفتيش

    أخبار

  • بالشروط.. فرص عمل بالإمارات براتب 4 آلاف درهم

    أخبار

  • الصحة تبدأ المسح الطبي الشامل لفيروس (سي) بوزارة القوى العاملة

    أخبار

  • القوى العاملة بالغربية: نتابع إضراب عمال الغزل والنسيج.. وعرضنا الأمر

    أخبار

إعلان

dd0b4539fe.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة"

قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة"

ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر

ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر

إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية

إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية

بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج

بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج