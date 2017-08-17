الأرصاد: طقس الجمعة مائل للحرارة.. والأرصاد تسجل 34 درجة

كتبت- مادي غيث:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدًا الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهار لطيف ليلًا.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن الرؤية في الشبورة المائية ستقل صباحًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تظهر على مدينتي حلايب وشلاتين مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضحت الهيئة أنها ستكون معتدلة مابين مترين إلى مترين ونصف، ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مابين معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى- العظمى

القاهرة 26- 34

الإسكندرية 26 32

مطروح 24 32

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

بلطيم 26 33

الإسماعيلية 23 34

السويس 24 35

العريش 23 34

نخل 21 35

طابا 21 36

الطور 26 36

مرسى علم 28 37

الغردقة 28 38

شرم الشيخ 30 37

رفح 20 33

كاترين 19 34

سيوة 24 35

المنيا 26 35

الفيوم 26 35

رأس سدر 25 35

أبوسمبل 28 41

وسط الدلتا 26 34

أسيوط 23 36

سوهاج 26 37

الأقصر 27 41

أسوان 28 42

شلاتين 29 38

حلايب 31 36

الوادى الجديد 27 39

قنا 28 39

نويبع 29 36

السلوم 23 31​