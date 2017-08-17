أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

Google+ Print
السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وصل الرئيس عبد الفتاح إلى مطار إنجامينا، عاصمة تشاد، في محطته الرابعة والأخيرة بالجولة الإفريقية.

واستقبله وفد رفيع المستوى وأجريت له مراسم استقبال رسمية لدى وصوله مطار العاصمة التشادية.

كان السيسى غادر، صباح اليوم الخميس، العاصمة الجابونية ليبرفيل، متجها إلى تشاد بعد انتهاء الزيارة الرسمية التي قام بها للجابون.

شاهد أيضا

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الجابوني، علي بونجو، كان على رأس مودعي السيسي في مطار ليبرفيل الدولي، إذ أقيمت للرئيس مراسم التوديع الرسمية. 

وتأتي زيارة السيسي لتشاد في ختام جولته الإفريقية التي بدأها، الإثنين الماضي، من تنزانيا، ثم توجه إلى رواندا، ومنها إلى الجابون، أمس الأربعاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية