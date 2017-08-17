السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار إنجامينا، عاصمة تشاد، في محطته الرابعة والأخيرة بالجولة الإفريقية.

واستقبله وفد رفيع المستوى وأجريت له مراسم استقبال رسمية لدى وصوله مطار العاصمة التشادية.

كان السيسى غادر، صباح اليوم الخميس، العاصمة الجابونية ليبرفيل، متجها إلى تشاد بعد انتهاء الزيارة الرسمية التي قام بها للجابون.

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وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الجابوني، علي بونجو، كان على رأس مودعي السيسي في مطار ليبرفيل الدولي، إذ أقيمت للرئيس مراسم التوديع الرسمية.

وتأتي زيارة السيسي لتشاد في ختام جولته الإفريقية التي بدأها، الإثنين الماضي، من تنزانيا، ثم توجه إلى رواندا، ومنها إلى الجابون، أمس الأربعاء.