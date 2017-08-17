أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

أمن الجيزة: تنفيذ 444 قرار إزالة وتشميع 30 محلا في 4 مناطق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أمن الجيزة: تنفيذ 444 قرار إزالة وتشميع 30 محلا في 4 مناطق

12:08 م الخميس 17 أغسطس 2017

أمن الجيزة: تنفيذ 444 قرار إزالة وتشميع 30 محلا في 4 مناطق

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن الجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة لإزالة التعديات، ورفع الإشغالات من الميادين والطرق العامة.

واستهدفت الحملة مناطق بولاق الدكرور، الهرم، إمبابة، والعجوزة، وأمكن تنفيذ 444 قرار إزالة، وتشميع 30 محلا تجاريا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • غرق شاب بـ "نيل العياط" يقود الأهالي لجثة مجهولة

    أخبار

  • الحجارة الطائشة تتسبب في وفاة طفل خلال مشاجرة ببولاق

    أخبار

  • مصرع عامل جرفه التيار في نهر النيل بالوراق

    أخبار

  • مساعد وزير الداخلية يُشرف على حملة لإزالة التعديات بمحطات المترو

    أخبار

إعلان

70540bcfe4.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة"

قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة"

ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر

ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر

إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية

إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية

بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج

بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج