أمن الجيزة: تنفيذ 444 قرار إزالة وتشميع 30 محلا في 4 مناطق

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن الجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة لإزالة التعديات، ورفع الإشغالات من الميادين والطرق العامة.

واستهدفت الحملة مناطق بولاق الدكرور، الهرم، إمبابة، والعجوزة، وأمكن تنفيذ 444 قرار إزالة، وتشميع 30 محلا تجاريا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة للتحقيق.