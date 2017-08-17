اختطاف طفلة لسرقة قرطها "الفالصو" وسقط في قبضة الأهالي
اختطاف طفلة لسرقة قرطها "الفالصو" وسقط في قبضة الأهالي
12:05 م الخميس 17 أغسطس 2017
كتب - محمد شعبان
كشفت تحريات مباحث الجيزة ملابسات اختفاء طفلة، وتبين ان مسجل خطر وراء اختطافها.
البداية بلاغ تلقاه العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الجيزة، من موظف باختفاء ابنته "ملك" 8 سنوات، أثناء لهوها أسفل العقار سكنه بشارع عبد السلام عارف.
تحريات العميد طارق حمزة، مفتش مباحث غرب الجيزة، توصلت إلى مشاهدة بعض الأهالي للطفلة أثناء استقلالها سيارة سوزوكي صحبة أحد الأشخاص، وشوهدت مرة أخرى داخل نفس السيارة، وتمكن الأهالي من إيقافه، وتحرير الطفلة، وضبط السائق.
وتبين أن المتهم يدعى "محمود.ص"، 42 سنة، سبق اتهامه في 7 قضايا (مخدرات، وآداب عامة)، أقر باختطاف الطفلة لسرقة قرطها الذي تبين أنه "فالصو".
حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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