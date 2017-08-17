نفوق 6 رؤوس ماشية في حريق منزل وحظيرة بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

تسبب حريق اندلع اليوم الخميس، في منزل وحظيرة ملحقة به، بقرية الأندلس، التابعة لمركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، في احتراق محتوياته ونفوق 6 رؤوس ماشية، دون إصابات بشرية.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق في منزل وحظيرة مواشي ملحقة به مسقوفان بالأخشاب والقش ملك " محمد. م. ب" 45 عامًا - عامل زراعي، ومقيم بذات الناحية، وتم السيطرة عليه وإخماده.

بسؤال زوجة مالك المنزل "اعتماد. م. غ" 38 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، أقرت بمضمون ماتقدم وعللت سبب الحريق بحدوث ماس كهربائي، وأضافت بنفوق 6 رأس ماشية واحتراق محتويات المنزل، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.