"تعليم الوادي الجديد" يحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في الأنشطة المدرسية 12:10 م الخميس 17 أغسطس 2017

مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد

الوادي الجديد-محمد الباريسي:أعلن ناصف أنيسي، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، أن المديرية مازالت لديها الكثير لتقدمه وتثبت قدرتها الدائمة على حصد المراكز الأولى بمسابقات الأنشطة المدرسية على مستوى الجمهورية.وأضاف أنيسي لـ"مصراوي"، أن مدرسة صلاح الدين الابتدائية حصلت على المركز الأول على مستوى مدارس الجمهورية بمسابقة الإذاعة المدرسية، وحصول مدرسة السلام الإعدادية القديمة على المركز الأول في المناظرات.وأضاف أنيسي، أن ما تقوم به مدارس المحافظة من حصد للمراكز الأولى بمسابقات الأنشطة على مستوى مدارس الجمهورية، يؤكد تضافر كافة الجهود بالمديرية، وجرى ذلك بإشراف مسعد معوض، مدير عام مدير عام الخدمات التربوية والأنشطة بالمديرية.

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