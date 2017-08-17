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1149 من عمالة خدمات الحجاج يغادرون ميناء سفاجا

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مصراوي Masrawy

1149 من عمالة خدمات الحجاج يغادرون ميناء سفاجا

12:08 م الخميس 17 أغسطس 2017

1149 من عمالة خدمات الحجاج يغادرون ميناء سفاجا

ميناء سفاجا

السويس - حسام الدين أحمد:

غادرت العبارة "القاهرة" ميناء سفاجا، وعلى متنها 1149 راكبًا من عمالة خدمات الحجاج، كما استقبل الميناء السفينة ETO FBIT FIRE وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من أستراليا.

صرح بذلك ملاك يوسف المتحدث الإعلامي باسم هيئة الموانئ، وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الخميس أن العبارة "أمانة" وصلت الميناء وعلى متنها 293 راكبًا و29 شاحنة بضائع و22 سيارة، وغادرت العبارة القاهرة وعلى متنها 1149 راكبًا من عمالة خدمة الحجاج.

ويشهد ميناء الغردقة استقبال العبارة "الرياض"، وعلى متنها 374 راكبًا و49 سيارة وتغادر مساء اليوم وعلى متنها 1142 راكبًا من العمالة الموسمية بدول الخليج بينما شهد الميناء بالأمس مغادرة العبارة "الرياض" وعلى متنها 1012 راكبًا من العمالة الموسمية بدول الخليج و98 سيارة.

وفي سياق آخر يستعد ميناء الزيتيات اليوم لاستقبال السفينة "مصرجاز" وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة DODO وعلى متنها 300 سيارة قادمة من جدة.

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