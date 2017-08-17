وزير السياحة يودع أول أفواج حجاج السياحة (صور)

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ودع مساء أمس الأربعاء، يحيى راشد وزير السياحة، أول فوج من حجاج السياحة، وحرص الوزير على الاطمئنان عليهم وحثهم على الدعاء لمصر.

وأكد راشد، للحجاج أن مصلحتهم وراحتهم هى المستهدف الأول، وأنه لا تهاون مع أي شركة سياحية تخالف التزاماتها مع الحجاج، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الرقابة الجادة على أعمال الشركات السياحية والدفع بلجان المتابعة فى كل مراحل تنفيذ برامج الحج بما يضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة وبما يتناسب مع البرامج التى تم الاتفاق عليها.

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وثمن راشد الجهود التى تبذلها السلطات الأمنية وأمن مطار القاهرة بقيادة اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، فى توفير الراحة لحجاج بيت الله الحرام وتسهيل الإجراءات عليهم خاصة كبار السن منهم.