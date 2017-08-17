رأيه في المثلية الجنسية وعلاقته بشيرين رضا.. 8 تصريحات مثيرة لأحمد الفيشاوي

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آراؤه وتصريحاته الغريبة في الفترة الأخيرة جعلت الفنان أحمد الفيشاوي واحدا من النجوم الشباب الذين تتهافت عليهم البرامج التليفزيونية للبحث أكثر في تفاصيل شخصيته وعلاقته بزملائه في الوسط الفني، إضافة إلى انتظار الكثيرين عرض فيلمه الأخير "الشيخ جاكسون".

وحل الفنان "أحمد الفيشاوي"، نجل الفنان القدير فاروق الفيشاوي، أمس الأربعاء، ضيفًا ببرنامج "شباب توك" عبر شاشة "DW عربية" مع الإعلامي جعفر عبد الكريم، فأدلى بعدد من التصريحات المثيرة التي نستعرض أبزرها فيما يلي..

1- أحمد عز

تعاون الفنان "أحمد الفيشاوي" سابقًا مع الفنان "أحمد عز" في فيلم "ولاد رزق"، ووقتها كان يمر "عز" بأزمة نسب طفلي الفنانة زينة له، وهو نفس الموقف الذي تعرض له "الفيشاوي" قبل سنوات في قضية إثبات نسب طفلته من هند الحناوي، وأوضح "الفيشاوي" أن "عز" سأله عن تلك التجربة فنصحه الفيشاوي بأن يفعل ما يمليه عليه ضميره.

2- أغلى تاتو

كثيرًا ما يثير الفنان أحمد الفيشاوي الجدل بكثرة الوشوم على جسده، ولكنه صرّح بأن أغلى "تاتو" بجسمه يحمل اسم ابنته "لينا"، كاشفًا أنه صارحها رغم سنها الصغيرة، بحقيقة علاقته بوالدتها بكل وضوح، مؤكدًا أن وجودها في حياته جعله سعيدًا.

3- شيرين رضا

أثار الفنان أحمد الفيشاوي جدلًا واسعًا في وقت سابق بتصريحه أنه يرغب في الزواج من الفنانة شيرين رضا، ولكنها قالت عن ذلك إنه كان يمزح، الفيشاوي نفى ذلك مرة أخرى مؤكدًا أنه جاد في طلب الزواج منها ولكنها رفضته، وأوضح أن من أبرز صفاتها أنها "جدعة" وطيبة وتحب مساعدة الآخرين.

4- الجنس قبل الزواج

أيد الفنان "أحمد الفيشاوي" العلاقة الجنسية قبل الزواج، موضحًا أنه أمر صحي وحرية شخصية وقرار من الطرفين معًا، ولكن يجب أن يصاحبه نية حقيقية في الزواج وليس مجرد علاقة عابرة.

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5- المثلية الجنسية

عبّر "الفيشاوي" عن عدم معارضته للمثليين جنسيا، موضحًا أن هذا الأمر هو الآخر حرية شخصية رغم أنه مخالف للطبيعة البشرية، ومع ذلك فهو لا يرى ضرورة منع أصحابها من ممارستها أو التضييق عليهم.

6- الإلحاد

واصل "الفيشاوي" إطلاق تصريحاته الصادمة بالتعبير عن رأيه في الإلحاد، فأوضح أن الله لم يجبر أحدا على الإيمان به، ولذلك لا يجب على أحد أيضًا إجبار أحد على الإيمان لأنه حرية شخصية من وجهة نظره.

7- تعدد الزوجات

أبدى الفيشاوي رفضه التام لفكرة تعدد الزوجات رغم أنه أمر مسموح به دينيا، ولكنه يرى عدم ضرورة القيام بكل ما يسمح به الدين، مشيرًا إلى أن الرجل قد يرتبط عاطفيا بأكثر من فتاة، ولكن عند الزواج وتكوين أسرة عليه أن يختار امرأة واحدة فقط ويكتفي بها.

8- الخمور

في وقت سابق تعرض الفنان "أحمد الفيشاوي" لانتقادات واسعة بسبب تصريحه بأنه يتناول الخمور منذ أن كان في سن صغيرة، ومع ذلك لم تمنعه تلك الانتقادات من الاعتراف بذلك مرة أخرى، فقال إنه يشرب الخمور بشكل طبيعي ولكنه لا يفقد وعيه ويصل إلى مرحلة الثمالة.