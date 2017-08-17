10 فنانين أيدوا العلاقة قبل الزواج.. أحدهم: حرية شخصية وأخرى: الزمن تغير

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بدعوى الحرية الشخصية أو الحق في معرفة الطرف الثاني بشكل كامل أو حتى لمواكبة العصر، أبدى عدد من الفنانين تأييدهم للعلاقات قبل الزواج، رغم أنها غير مقبولة في كثير من المجتمعات الشرقية، ومع ذلك يرى البعض من الوسط الفني أنها علاقات صحية ليس بها ضرر، ومن بين هؤلاء..

1- أحمد الفيشاوي

في حوار له أمس الأربعاء ببرنامج "شباب توك" عبر شاشة "DW عربية" مع الإعلامي جعفر عبد الكريم، أيد الفنان "أحمد الفيشاوي" العلاقة الجنسية قبل الزواج، موضحًا أنه أمر صحي وحرية شخصية وقرار من الطرفين معًا، ولكن يجب أن يصاحبه نية حقيقية في الزواج وليس مجرد علاقة عابرة.

2- إليسا

فجرت المطربة اللبنانية إليسا مفاجأة من العيار الثقيل في حوار سابق لها ببرنامج "كل يوم جمعة" مع الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر فضائية "أون تي في" في شهر ديسمبر الماضي، حيث كشفت تأييدها لحمل المرأة دون زواج، مشترطة فقط أن يكون المجتمع يسمح بذلك.

وأضافت: "أنا لست ضد المجتمعات الغربية والتي لديها قوانين مدنية، وإذا كانت في لبنان قوانين مدنية تسمح بهذا الأمر كنت سأكون من أوائل الأشخاص الذين يقومون بذلك، ولكنني أعيش بمجتمع شرقي له ثقافة خاصة لا يمكنها أن تخرج عنه".

3- نيللي كريم

أكدت الفنانة نيللي كريم في حوار سابق لها ببرنامج "شباب توك" على قناة "دويتشه فيله" الألمانية، أنها تدعم فكرة وجود علاقات قبل الزواج، وقالت: "أنا مالى يكون فيه علاقات ولا مافيش قبل الزواج، لكن أنا مع وجود هذه العلاقات".

4- سعيد صالح

كشف الفنان الراحل سعيد صالح، خلال وجوده ضيفًا منذ عدة أعوام، فى برنامج "بدون رقابة" الذى عرض على شاشة قناة LBC اللبنانية، أنه يؤيد الجنس قبل الزواج، طالما أن هناك اتفاقًا بين الطرفين على الزواج، على أن يكون هذا الأمر من باب التجربة.

وبعد تصريحات سعيد التى أثارت جدلًا كبيرًا بين جمهوره، قام بمداخلة هاتفية مع برنامج "استوديو مصر" على قناة "نايل سينما"، أكد خلالها أن تصريحاته أسيء فهمها، مشيرًا إلى أنه كان يقصد ضرورة التعارف بين الرجل وزوجته الذى سيقضى معها بقية عمره.







5- منى هلا

أكدت منى هلا أنها تعتبر علاقتها بصديقها "بدون زواج" علاقة شرعية لأنها في العلن ولا تخفيها عن أحد، خاصة وأن علاقتها به ليست قائمة على المصلحة.

وقالت منى هلا في مداخلة هاتفية مع قناة "دويتشه فيله" الألمانية: "أي علاقة معلنة تعتبر علاقة شرعية، طالما لا يخفيان العلاقة، الزواج في أي دين أساسه الإشهار والإعلان".

وتابعت: "العلاقة لا يدخل بها أي نوع من أنواع المصلحة أو لأنه يدفع لي أموالا بهدف معين، هناك الكثيرون يتزوجون من أجل المصلحة فقط".

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6- نيللي مقدسي

أما المطربة اللبنانية نيللى مقدسى فأكدت خلال حوار صحفى لها، أن إقامة علاقة جنسية قبل الزواج شىء عادى وليس له علاقة بالشرف والقيم الإنسانية، مشيرة إلى أن الزمن تغير ولا بد أن تتغير معه طريقة تفكير الناس، على حد قولها.

وأضافت نيللى أن العلاقات الجنسية قبل الزواج لا تؤذى الرجل وإنما تؤذيه الخيانة بعد الزواج، موضحة أن ممارسة الجنس تساعد على تقرب الرجل والمرأة والتعرف على بعضهما أكثر.

7- إيناس الدغيدي

قالت أيضًا المخرجة إيناس الدغيدي إنها تؤيد ممارسة الجنس قبل الزواج، مشيرة إلى أنه ما دامت العلاقة في العلن فإنها شرعية.

وأوضحت "الدغيدي"، أن الشرط الصحيح للزواج هو الإعلان، وما دامت العلاقة في النور وأمام الجميع فإن ممارسة الجنس تعد "حلالًا".

8- مايا دياب

صرحت مايا دياب خلال استضافتها ببرنامج "ناس وناس" على قناة "المستقبل" اللبنانية بأنها مع ممارسة الجنس قبل الزواج، وهى نفس التصريحات التى عادت وكررتها أثناء وجودها ضيفة فى برنامج "الخزنة" مع أمير كرارة، والتى أكدت من خلالها أنها كانت لها علاقتان قبل زواجها ولا تخجل من الإعلان عن ذلك.

9- أمل حجازي

أما الفنانة أمل حجازي فكان لها تصريح جرىء بأنه لا يوجد شاب عزب ليس لديه غراميات أو صديقات قبل الزواج، وأيضًا من حق أى فتاة أن تعيش هى الأخرى حياتها قبل الزواج، وأن تعيش تجاربها الجنسية بحرية كاملة مثل الشاب أيضًا.

وتعرضت النجمة اللبنانية لهجوم قاس من قبل جمهورها بسبب هذه التصريحات، وهو ما دفعها لإصدار بيان بعد ذلك تكذب فيه هذه التصريحات وأكدت أن تصريحاتها فسرت بشكل خاطئ، وذلك ما فعله الفنان الراحل سعيد صالح.

10- ورد الخال

الفنانة اللبنانية ورد الخال التى شاركت فى مسلسل "نكدب لو قلنا مابنحبش" مع الفنانة يسرا، أكدت فى تصريحات مثيرة خلال لقائها مع برنامج "Dr. VIP" على قناة "OTV": "أؤيد الجنس قبل الزواج، ولا أخجل منه، وذلك فى سبيل أن يعرف الزوج زوجته المستقبلية عن قرب".