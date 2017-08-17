أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

قرارات جمهورية بإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة والمجتمعات العمرانية

Google+ Print
قرارات جمهورية بإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة والمجتمعات العمرانية قرارات جمهورية بإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة والمجتمعات العمرانية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصدر الرئيس عبد الفتاح ، القرار الجمهوري رقم 372 لسنة 2017، باعتبار مشروع نزع العقار الذي تشغله مدرسة المناصفور الابتدائية بناحية المناصفور، مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، من أعمال المنفعة العامة.

كما أصدر السيسي، القرار الجمهوري رقم 378 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 5104.46 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة المنصورة الجديدة).

وأصدر القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2017 بمعاملة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك بخصوص تملك بعض قطع الأراضي.

شاهد أيضا

كما أصدر القرار الجمهوري رقم 390 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 6099,6 فدان من الأراضي المملوكة للدولة، منها مساحة 4014.5 فدان نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها كمجتمع عمراني جديد في التوسع العمراني لمدينة 15 مايو.

نشرت القرارات الجمهورية بالجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية