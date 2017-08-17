قرارات جمهورية بإعادة تخصيص أراض للمنفعة العامة والمجتمعات العمرانية

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 372 لسنة 2017، باعتبار مشروع نزع العقار الذي تشغله مدرسة المناصفور الابتدائية بناحية المناصفور، مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، من أعمال المنفعة العامة.

كما أصدر السيسي، القرار الجمهوري رقم 378 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 5104.46 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة المنصورة الجديدة).

وأصدر القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2017 بمعاملة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، وذلك بخصوص تملك بعض قطع الأراضي.

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كما أصدر القرار الجمهوري رقم 390 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 6099,6 فدان من الأراضي المملوكة للدولة، منها مساحة 4014.5 فدان نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها كمجتمع عمراني جديد في التوسع العمراني لمدينة 15 مايو.

نشرت القرارات الجمهورية بالجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس.