علاج 1856 مريضا بالمجان في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، توقيع الكشف الطبي وعلاج 1856 بقرية اسطال بمركز سمالوط، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج والفحوصات المعملية لهم بالمجان خاصة في القرى الأكثر احتياجًا أو التي تقع في الظهير الصحراوي طبقًا للخطة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وقالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة أسفرت عن الكشف على 189 حالة جراحة، و65 حالة مسالك بولية، و514 أطفال، و287 حالة جلدية و351 باطنة و125 نساء و139 قلب وأوعية دموية و66 أسنان و120 أنف وأذن.

وأشارت إلى أن القافلة ضمت 11 عيادة متنقلة في كافة التخصصات الطبية المختلفة إلى جانب أنه جرى تحليل 122 عينة دم وتحليل 186 عينة بول وبراز، وعمل 121 حالة موجات صوتية، و20 رسم قلب، وتم عمل ندوات تثقيف صحي، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 158، وتحويل للمستشفى 57 حالة للمستشفى تستدعي حالتها الصحية (استكمال علاج، جراحة، فحوصات أخرى، عمل قرارات علاج على نفقة الدولة للأمرض المزمنة والفيروسات الكبدية).