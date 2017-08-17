أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

علاج 1856 مريضا بالمجان في المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

علاج 1856 مريضا بالمجان في المنيا

12:06 م الخميس 17 أغسطس 2017

علاج 1856 مريضا بالمجان في المنيا

ارشيفيه

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، توقيع الكشف الطبي وعلاج 1856 بقرية اسطال بمركز سمالوط، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج والفحوصات المعملية لهم بالمجان خاصة في القرى الأكثر احتياجًا أو التي تقع في الظهير الصحراوي طبقًا للخطة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وقالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة أسفرت عن الكشف على 189 حالة جراحة، و65 حالة مسالك بولية، و514 أطفال، و287 حالة جلدية و351 باطنة و125 نساء و139 قلب وأوعية دموية و66 أسنان و120 أنف وأذن.

وأشارت إلى أن القافلة ضمت 11 عيادة متنقلة في كافة التخصصات الطبية المختلفة إلى جانب أنه جرى تحليل 122 عينة دم وتحليل 186 عينة بول وبراز، وعمل 121 حالة موجات صوتية، و20 رسم قلب، وتم عمل ندوات تثقيف صحي، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 158، وتحويل للمستشفى 57 حالة للمستشفى تستدعي حالتها الصحية (استكمال علاج، جراحة، فحوصات أخرى، عمل قرارات علاج على نفقة الدولة للأمرض المزمنة والفيروسات الكبدية).

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 894 عبوة دواء مجهولة في صيدلية مستشفى غير مرخص بالإسكندرية

    أخبار

  • "صحة الدقهلية": إغلاق 37 منشأة وعيادة طبية لمخالفتها قوانين العمل

    أخبار

  • إيقاف مدير وموظفة بالإدارة الصحية في القوصية بأسيوط عن العمل

    أخبار

  • كنيسة "دير الجرنوس" تستعد للاحتفال ٣ أيام بموسم عيد "السيدة العذراء"

    أخبار

إعلان

142352b59d.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة"

قصة تعذيب الطفلة "ملك" حتى الموت.. أمها قتلتها بـ"السجائر" ورمت جثتها في "الزبالة"

ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر

ضبط 4 أشخاص ينقبون عن الآثار في الدرب الأحمر

إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية

إحالة مسئولين بوحدة زراعية للتحقيق في المنوفية

بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج

بالصور.. إزالة 16 حالة تعد على أرض أملاك الدولة بسوهاج