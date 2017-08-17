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مليون جنيه لإنشاء وحدة للأمراض الفيروسية في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

مليون جنيه لإنشاء وحدة للأمراض الفيروسية في الوادي الجديد

12:00 م الخميس 17 أغسطس 2017

مليون جنيه لإنشاء وحدة للأمراض الفيروسية في الوادي الجديد

مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد

الوادي الجديد-محمد الباريسي:أعلن الدكتور محمد موسى، مدير عام مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، اليوم الخميس، أنه جاري الإعداد لإنشاء وحدة للأمراض الفيروسية بالمحافظة، لأول مرة بمقر مستشفى الحميات في الخارجة بتكلفة تقديرية مليون جنيه.وأضاف موسى لـ"مصراوي"، أنه سيتم افتتاح فصل تمريض ثالث بمعهد الداخلة للتمريض ليتمكن المعهد من تقديم خدماته لأهالي مركزي الداخلة وبلاط، حيث يستوعب الفصل الجديد 30 طالبًا، كما سيتم إضافة فصل آخر بمدرسه الفرافرة للتمريض.

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مصراوي Masrawy

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