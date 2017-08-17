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أهالي "الرياينة" يشكون تكرار انقطاع التيار الكهربائي لمحافظ الأقصر

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مصراوي Masrawy

أهالي "الرياينة" يشكون تكرار انقطاع التيار الكهربائي لمحافظ الأقصر

11:58 ص الخميس 17 أغسطس 2017

أهالي الرياينة يشكون تكرار انقطاع التيار الكهربائي

الأقصر – محمد محروس:

التقى محمد بدر محافظ الأقصر بعدد من أهالي قرية الرياينة بمركز ومدينة أرمنت، لمناقشة أهم المشكلات التي تواجه سكان القرية وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وتناول اللقاء مشكلة اختيار قطعة أرض لتخصيصها لإنشاء محطة رفع الصرف الصحي، تتناسب مع الاشتراطات والمعايير الموضوعة من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كما استعرض الأهالي مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر بسبب أن القرية تعمل بالجهد المتوسط ونقص المدارس بمنطقة عزبة السيد علي.

وأوضح محافظ الأقصر أنه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سيتم اختيار القطعة المناسبة من الأراضي التي اقترح الأهالي التبرع بها والبدء في تنفيذ محطة الرفع الخاصة بالقرى، كما أشار إلى أنه يتم دراسة إنشاء مجمع مدارس يخدم كافة نجوع القرية كما أنه جاري تنفيذ مخطط الكهرباء لرفع جهد كافة المحولات بالقرى ومراكز المدن وفقًا لكثافة الاستهلاك.

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