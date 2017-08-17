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موانئ بورسعيد تستقبل 19 سفينة حاويات وبضائع

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مصراوي Masrawy

موانئ بورسعيد تستقبل 19 سفينة حاويات وبضائع

11:57 ص الخميس 17 أغسطس 2017

موانئ بورسعيد تستقبل 19 سفينة حاويات وبضائع

ارشيفيه

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، استقبال 19سفينة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتين حاويات، وخروج سفينتين، وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين، بينما لم يسجل ميناء غرب بورسعيد دخول وخروج أي سفينة، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات، كما سجل الميناء دخول سفينتي بضائع عامة وخروج سفينة، وموجود على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.

وأكدت أنه جاري تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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