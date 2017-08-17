حبس رئيس محكمة 4 أيام ضُبط متلبسًا بتقاضي رشوة في الشرقية

الشرقية - فاطمة الديب:

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "ص. غ" قاضي بدرجة رئيس محكمة بمحكمة جنايات الزقازيق، وعضو مجلس نواب سابق، بمدينة ومركز منيا القمح، وعضو مجلس نواب سابق بمحافظة المنوفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية تورطهم في تلقي المتهم الأول رشوة مالية كبيرة، حصل على 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.

وألقت الرقابة الإدارية بمحافظة الشرقية، القبض على "ص. غ" مستشار رئيس محكمة جنايات وعضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطني، متلبسًا بتلقي رشوة مالية كبيرة، حصل على 300 ألف جنيه، كدفعة أولى منها، مقابل تخفيف حكم إعدام متهم بالقتل إلى السجن المؤبد.

وتبين لضباط الرقابة الإدارية، أن الرشوة مقدمة للقاضي من عضو مجلس نواب سابق، بمدينة ومركز منيا القمح، وعضو مجلس نواب سابق بمحافظة المنوفية، وألقى القبض على المتورطين الثلاثة في أحد الكافيهات بمدينة الزقازيق، ويجري التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا.