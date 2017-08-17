القبض على عاطل بحيازته 2660 قرص "تامول" في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث قسم فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، القبض على عاطل؛ بحيازته كمية من الأقراص المُخدرة، قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "زكي. إ. ح. م" 57 عامًا، عاطل، مُقيم بعزبة "أم يوسف" بفاقوس؛ بحيازته 2660 قرص "تامول" مُخدر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9999 جنايات فاقوس لسنة 2017.