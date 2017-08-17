أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع هبة جلال - الخميس 17-8-2017 -
تكريم عدد من أعضاء نادي "العزيمة" لمتحدي الإعاقة بالإسماعيلية -
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل -
بالصور.. إزالة 50 حالة تعد على أراضي الدولة في القليوبية -
هدوء في اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية بالدقهلية -
بالصور.. إحباط محاولة تهريب ملابس داخل "تانك غاز" سيارة ببورسعيد -
إحباط محاولة تهريب منظفات صناعية في جمارك بورسعيد -
رفع درجة الطوارئ استعداد لعيد الأضحى في الدقهلية -
437 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الإسكندرية -
الداخلية تُكرم فريق العرض المسرحي "عاشقين ترابك" لدعم ضباط سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

ضبط فلاح يتاجر في الآثار بأسيوط

Google+ Print
ضبط فلاح يتاجر في الآثار بأسيوط ضبط فلاح يتاجر في الآثار بأسيوط

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب:- محمد ممدوح

تمكن فريق مباحث مركز شرطة أسيوط بالتنسيق ومباحث الآثار بأسيوط، اليوم الخميس، من ضبط فلاح يتاجر في الآثار، وبحوزته تمثال من الجرانيت وسلاح ناري وطلقات وكمية من البانجو.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة السياحة والأثار بأسيوط، مفادها حيازة "وحيد م"، 44 سنة، فلاح، بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار فيها.

شاهد أيضا

عقب تقنين الإجراءت تم مداهمة المنزل، وبالتفتيش تم العثور على تمثال من الجرانيت الأسود على شكل سيدة جالسة على قاعدة مستطيلة الشكل عليها نقوش هيروغليفية، كما تم العثورعلى عملات معدنية أثرية، وباستكمال التفتيش تم العثور على فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 و4 طلقات من نفس العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للآثار بقصد الإتجار فيها، وبحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، وحيازته للمواد المخدره بقصد التعاطى.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

رئيس «تنشيط السياحة» يزور أوكرانيا وبولندا

رئيس «تنشيط السياحة» يزور أوكرانيا وبولندا

تباين مؤشرات البورصة خلال منتصف التعاملات

تباين مؤشرات البورصة خلال منتصف التعاملات

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه