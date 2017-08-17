ضبط فلاح يتاجر في الآثار بأسيوط

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كتب:- محمد ممدوح

تمكن فريق مباحث مركز شرطة أسيوط بالتنسيق ومباحث الآثار بأسيوط، اليوم الخميس، من ضبط فلاح يتاجر في الآثار، وبحوزته تمثال من الجرانيت وسلاح ناري وطلقات وكمية من البانجو.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة السياحة والأثار بأسيوط، مفادها حيازة "وحيد م"، 44 سنة، فلاح، بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار فيها.

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عقب تقنين الإجراءت تم مداهمة المنزل، وبالتفتيش تم العثور على تمثال من الجرانيت الأسود على شكل سيدة جالسة على قاعدة مستطيلة الشكل عليها نقوش هيروغليفية، كما تم العثورعلى عملات معدنية أثرية، وباستكمال التفتيش تم العثور على فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 و4 طلقات من نفس العيار، وكمية من نبات البانجو المخدر.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للآثار بقصد الإتجار فيها، وبحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، وحيازته للمواد المخدره بقصد التعاطى.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.